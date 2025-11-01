Selbstmord in der DuscheJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 88: Selbstmord in der Dusche
22 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
Ingo Lenßen wird mitten in der Nacht zu einem Notfall gerufen: Seine ehemalige Mandantin Laura Theobald hat versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Marco Kaiser hat seine Freundin blutüberströmt im Badezimmer gefunden und den Anwalt informiert. Laura wurde vor ca. vier Jahren von Ingo Lenßen vertreten, nachdem sie von Samuel Eversberg vergewaltigt worden war ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1