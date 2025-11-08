Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Töchter in Todesangst

SAT.1Staffel 4Folge 91vom 08.11.2025
Töchter in Todesangst

Töchter in TodesangstJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 91: Töchter in Todesangst

21 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12

Die Schwestern Christiane und Inken Wenders werden mit anonymen Anrufen terrorisiert. Seit einer Morddrohung fürchten sie die Rache ihres brutalen Vaters Thomas, der seinen Töchtern einen zweijährigen Gefängnisaufenthalt zu verdanken hat. Schon bald werden Katja Hansen und Tekin Kurtulus Zeugen seiner Gewalt. Geht seine Wut so weit, dass er das Leben seiner Töchter bedroht?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen