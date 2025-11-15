Lenßen & Partner
Folge 96: Liebe zu dritt
22 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12
Lea Kampe (37) beauftragt Lenßen & Partner, ihre Freundin Maria Avril (25) zu überwachen. Sie hat herausgefunden, dass ihre Lebensgefährtin schwanger ist und will wissen, mit wem Maria sie betrügt. Die erste Spur führt zur Tanzschule von Norbert Schlot - dort arbeitet die Kubanerin. Die Ermittler finden heraus, dass Norbert Schlot Maria erpresst ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
