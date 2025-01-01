Lenßen & Partner
Folge 102: Mörderisches Herzrasen
22 Min.Ab 12
Während eines privaten Reitausflugs von Lenßen und Partner, bricht die herzkranke Isolde Gärtner (39) zusammen. Sie behauptet ihren toten Mann Johannes Gärtner (40), blutüberströmt im Wohnzimmer gesehen zu haben. Lenßen & Partner glauben an eine makabere Inszenierung. Die Spur führt zu der Geliebten des Ehemanns. Katja Hansen und Sebastian Thiele kommen hinter ein teuflisches Komplott ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1