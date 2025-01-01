Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 119
22 Min.Ab 12

Die kleine Lucy Kern sucht ihren verschwundenen Vater Philip. Die Spur führt zu einer Partneragentur. Die Agenturchefin Martha Weißhaupt zeigt sich alles andere als kooperativ. Die Ermittler finden heraus, dass Philip Kern eine Frau namens Annabel Möhler vermittelt wurde. Schließlich finden sie ihn brutal niedergeschlagen in Annabel Möhlers Wohnung. Von der Frau keine Spur.

