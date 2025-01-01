Lenßen & Partner
Folge 125: Jagd auf eine Mutter
22 Min.Ab 12
Die Mutter der Mandantin wird von einem Unbekannten angegriffen. Es stellt sich heraus, dass sich Opfer und Täter kennen. Trotz immer brutalerer Anschläge schweigt die Mutter. Lenßen & Partner kommen einem tragischen Geheimnis auf die Spur und müssen der Mandantin eine schreckliche Mitteilung machen.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
