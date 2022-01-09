Der misshandelte BallettjungeJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 130: Der misshandelte Ballettjunge
20 Min.Folge vom 09.01.2022Ab 12
In der Lagerhalle einer Reifenhandlung versteckt, finden die Ermittler einen jungen, misshandelten Balletttänzer. Seine Mutter erteilt Ingo Lenßen den Auftrag, die Täter zu finden. Die Spurt führt zu dessen Schulkameraden. Die Jugendlichen sind Mitglieder eines Boxvereins. Bei einem der Verdächtigen finden Sandra Nitka und Christian Storm ein belastendes Handy-Video ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1