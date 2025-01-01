Lenßen & Partner
Folge 137: Countdown in den Tod
22 Min.Ab 12
Ein Minderjähriger wird wegen Drogenbesitzes angeklagt. Er beteuert seine Unschuld. Jemand muss ihm die Drogen untergeschoben haben. Lenßen & Partner verdächtigen den Nachbarn des Jungen. Dieser will mit allen Mitteln die Beziehung seiner Tochter zu dem verhassten Teenager zerstören. Die Situation eskaliert. Können die Ermittler eine Tragödie verhindern?
Weitere Folgen in Staffel 5
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
