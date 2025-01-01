Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Gammelfleisch am Imbissstand

SAT.1Staffel 5Folge 144
Folge 144: Gammelfleisch am Imbissstand

22 Min.Ab 12

Der Sohn eines Dönerlokalbesitzers wird kurz vor seiner Hochzeit entführt. Der Mandant verdächtigt den Vater der Braut. Der Imbissbudenbetreiber und größte Konkurrent, boykotiert die Familie schon lange. Doch als Lenßen & Partner dem Täter auf die Spur kommen, erleben sie eine böse Überraschung.

SAT.1
