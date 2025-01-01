Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 147
22 Min.Ab 12

Die Mandantin glaubt, dass ihr Mann in die falschen Kreise geraten ist. Er hat ihre ganzen Ersparnisse vom Konto abgehoben. Sandra Nitka und Christian Storm finden heraus, dass er beim Pokerspiel sein Hab und Gut verloren hat. Der Versuch, seinem Gläubiger eine Falle zu stellen, misslingt. Stattdessen macht der ihm ein unmoralisches Angebot ...

