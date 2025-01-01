Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Schüsse auf eine Mutter

SAT.1Staffel 5Folge 148
22 Min.Ab 12

Der Ex-Freund der Mandantin droht damit, das gemeinsame Kind zu entführen. Nachdem die junge Frau ablehnt, sich mit ihm zu treffen, schießt er auf sie. Doch Lenßen & Partner können das Schlimmste verhindern. Als der Ex-Freund kurz darauf niedergestochen wird, gerät die Mandantin unter Verdacht. Wollte sie ihren Ex-Freund töten, um das Kind für sich zu haben?

