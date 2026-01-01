Tödliches Spiel für Christian StormJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 159: Tödliches Spiel für Christian Storm
23 Min.Ab 12
Christian Storm wird von einem Ex-Häftling brutal niedergeschlagen und in ein Verlies verschleppt. Der skrupellose Entführer fordert 100.000 Euro Lösegeld. Ingo Lenßen bereitet die Geldübergabe vor und alarmiert das SEK. Doch der gefährliche Einsatz eskaliert. Der Entführer kann mit dem Geld entkommen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1