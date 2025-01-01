Lenßen & Partner
Folge 176: Dem Tode geweiht
22 Min.Ab 12
Ein vergifteter Literaturprofessor wird innerhalb der nächsten Tage sterben. Sein letzter Wunsch: Er will wissen, wer für seinen Tod verantwortlich ist. Die Ermittler verdächtigen den Liebhaber der Ehefrau ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1