Lenßen & Partner
Folge 177: Tödliche Sucht
22 Min.Ab 12
Lenßen und Partner ermitteln gegen einen Arzt, der mit drastischen Mitteln versucht, seinen Patienten das Rauchen abzugewöhnen. Die Detektive finden einen bewusstlosen Geschäftsmann, der übel misshandelt wurde. Ist er ein Opfer des skrupellosen Arztes?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
