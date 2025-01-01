Lenßen & Partner
Folge 180: Mörderischer Kinderwunsch
22 Min.Ab 12
Ein Mandant ist zeugungsunfähig. Er befürchtet, dass seine Frau ihn deshalb betrügt. Doch die Ehefrau hat neben ihrer Affäre noch weitere Geheimnisse. Mit Hilfe einer dubiosen Hellseherin will sie ihren Mann vergiften. Können die Ermittler den teuflischen Plan der Ehefrau verhindern?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
