Lenßen & Partner
Folge 28: Familie spurlos verschwunden
21 Min.Ab 12
Marie Zimmermann sollte auf ihre Nichte Tamara Linke aufpassen, doch dann verschwindet sie spurlos. Katja Hansen und Mark Blomberg helfen sofort bei der Suche. Die erste Spur führt in einen Spielwarenladen, aber die Ermittler kommen nicht weiter. Im Gegenteil, der Fall wird immer mysteriöser, auch die Eltern des Kindes, Sabine und Arndt Linke, sind wie vom Erdboden verschluckt ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1