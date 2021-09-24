Schüsse aus dem HinterhaltJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 30: Schüsse aus dem Hinterhalt
22 Min.Folge vom 24.09.2021Ab 12
Den Ermittlern läuft im Wald eine junge Frau vor das Auto. Panisch erklärt sie, dass sie verfolgt wird. Plötzlich peitschen Schüsse durch die Luft - Sandra Nitka wird verletzt. Die Spur führt zu einem Schützenverein, in dem der Ex-Freund der Mandantin arbeitet. Dort können sie beobachten, wie er anscheinend einen neuen Anschlag plant ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1