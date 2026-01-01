Der Feind des GerichtsvollziehersJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 35: Der Feind des Gerichtsvollziehers
22 Min.Ab 12
Peter Wimmer ist Gerichtsvollzieher und permanenten Anfeindungen ausgesetzt. Als er plötzlich Morddrohungen erhält, bittet er Lenßen & Partner um Hilfe. Katja Hansen und Mark Blomberg begleiten den Mann sofort zu dem Verdächtigen Schuldner Hardy Rosner, der sich äußerst gewaltbereit zeigt ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
