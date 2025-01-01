Lenßen & Partner
Folge 39: Die Todes-SMS
22 Min.Ab 12
Lenßen & Partner lesen die verstörte Sylvia Kessler auf der Straße auf. Ihr türkischer Freund Ergül Durgut drängt sie, ihn zu heiraten. Als sie sich weigerte, hat er zugeschlagen. Katja Hansen und Mark Blomberg versprechen sich einzuschalten, doch der junge Türke ist plötzlich verschwunden - selbst sein Bruder Hassan hat keine Ahnung wo er ist. Als einzige Spur bleibt das Handy des Vermissten ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1