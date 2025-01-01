Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die verräterische Puppe

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 44
Die verräterische Puppe

Lenßen & Partner

Folge 44: Die verräterische Puppe

22 Min.Ab 12

Anja Fischer erhält massive Drohungen. Der Inhalt ist immer derselbe: Sie soll ihren Freund Tim Novak verlassen. Ein mit Salzsäure versetztes Parfum bringt Lenßen & Partner schließlich auf eine erste Spur. Ins Visier gerät der Exfreund Bruno Lage. Ist der dubiose Versicherungsvertreter ein Geisteskranker? Plötzlich wird ein zweites Mal bei der Mandantin eingebrochen!

