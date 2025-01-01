Lenßen & Partner
Folge 47: Die vergewaltigte Turnerin
22 Min.Ab 12
Der Sporttrainer Klaus Stichlert bittet Lenßen & Partner um Hilfe: Eine seiner Schülerinnen, die aufstrebende Turnerin Franziska Hanscher, ist in der Dusche der Turnhalle vergewaltigt worden. Die Ermittler Sandra Nitka und Christian Storm machen sich, als Talentsucher getarnt, sofort auf die Suche nach dem Täter. Der Verdacht fällt schnell auf den Hausmeister Ottmar Grothe ...
Lenßen & Partner
