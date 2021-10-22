Geiselnahme in der KanzleiJetzt kostenlos streamen
Folge 60: Geiselnahme in der Kanzlei
22.10.2021
Eine Rettungsaktion am Punkertreff entwickelt sich zum Albtraum: Christian Storm und Annika Zeiler können im letzten Moment vor einem bewaffneten Mann flüchten. Doch der Unbekannte nimmt die Spur des Ermittlers auf und entführt Sandra Nitka. Er verlangt die Auslieferung des Punkmädchens. Lenßen & Partner geraten zwischen die Fronten und werden ungewollt in einen perfiden Mordfall verwickelt ...
