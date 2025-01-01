Lenßen & Partner
Folge 82: Das zerschnittene Gesicht
22 Min.Ab 12
Dem Model Saskia Wind wird das Gesicht zerschnitten. Sie verdächtigt ihre Konkurrentin Jaqueline Brunner. Ist der Konkurrenzkampf so groß, dass das Mädchen ohne Skrupel das Gesicht der Mandantin verstümmelt hat? Lenßen & Partner ermitteln verdeckt bei dem Modelabel ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
