Lenßen & Partner

Bombenanschlag im Brautladen

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 87
22 Min.Ab 12

Sarah Willow steht kurz vor dem Ruin: Das Brautmodengeschäft der Mandantin wird sabotiert. Die Detektive schleusen sich ein und werden Opfer eines Bombenanschlags. Tom Störmann, der Verlobte der Mandantin, ist tiefer in die Anschläge verwickelt, als zunächst angenommen. Katja Hansen und Sebastian Thiele wollen einen weiteren Anschlag verhindern und werden wegen Einbruchs verhaftet ...

