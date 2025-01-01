Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 94
Folge 94: Puffmutter vor dem Aus

22 Min.Ab 12

Vor dem Bordell von Lotte Kling (43) werden mehrere Freier brutal zusammengeschlagen. Alle Opfer sind Stammkunden der Prostituierten Maria Lovitz (24). Mit Hilfe modernster Überwachungstechnik wollen Sandra Nitka und Sebastian Thiele den brutalen Schläger überführen.

SAT.1 GOLD
