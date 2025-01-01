Lenßen & Partner
Folge 94: Puffmutter vor dem Aus
22 Min.Ab 12
Vor dem Bordell von Lotte Kling (43) werden mehrere Freier brutal zusammengeschlagen. Alle Opfer sind Stammkunden der Prostituierten Maria Lovitz (24). Mit Hilfe modernster Überwachungstechnik wollen Sandra Nitka und Sebastian Thiele den brutalen Schläger überführen.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1