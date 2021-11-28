Lenßen & Partner
Folge 95: Der Kindermörder
22 Min.Folge vom 28.11.2021Ab 12
Gitta Landmann macht sich Sorgen um ihren Sohn Mirko und dessen verschwundenen Freund Felix Hütten, der während des Urlaubs seiner Eltern bei ihr wohnt. Vor drei Tagen muss etwas Schreckliches passiert sein, über dass Mirko nicht sprechen will. Der Sohn der Mandantin gesteht, zusammen mit seinem Freund in einen Raubüberfall verwickelt gewesen zu sein. Seitdem ist Felix spurlos verschwunden.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1