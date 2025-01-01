Lenßen & Partner
Folge 96: Die Sexfalle
22 Min.Ab 12
Die Mandantin Janina Klose (36) hat auf dem Handy ihres Mannes Jörg Klose (37) ein Sexvideo entdeckt. Er ist zwar nicht zu sehen, aber seine Stimme kann sie eindeutig identifizieren. Die Ermittlungen untermauern den Verdacht. Eine Stimmprobe liefert den Beweis. Als sich der untreue Ehemann wieder mit seiner Mitarbeiterin Nina Richter (26) trifft, erscheint ein Spanner, der Fotos macht ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
