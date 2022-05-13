Lenßen & Partner
Folge 102: Das verschleppte Baby
22 Min.Folge vom 13.05.2022Ab 12
Eine Mandantin sucht völlig verzweifelt die Hilfe von Ingo Lenßen. Ihr Baby ist entführt worden. Der Verdacht fällt schnell auf ihren Ex-Freund. Der beteuert seine Unschuld. Als ein Anschlag auf die Mandantin verübt wird, sind die Ermittler davon überzeugt, dass ihr Ex-Freund dahinter steckt. Wird der junge Vater zum Mörder, um sein Kind für sich alleine zu haben?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
