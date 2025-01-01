Lenßen & Partner
Folge 109: Tödlicher Heiratsantrag
22 Min.Ab 12
Eine Mandantin glaubt, dass ihre Schwester ein Doppelleben führt. Tatsächlich hat die Schwester Affären mit mehreren Männern. Nach einem romantischen Rendezvous wird einer ihrer Liebhaber tot aufgefunden. Die Ermittler beobachten, wie sie vom Tatort flieht. Ist die Schwester eine männermordende Furie oder ist sie selbst in Gefahr?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1