Lenßen & Partner
Folge 112: Diät-Wahnsinn eines Vaters
22 Min.Ab 12
Ein cholerischer Vater droht dem Ernährungsberater seines Sohnes. Denn trotz verschiedener Diäten hat der Junge noch kein Gramm abgenommen. Die Ermittler observieren den Sohn und finden heraus, dass er heimliche Fress-Attacken hat. Der tyrannische Vater will die Fresssucht seines Sohnes nicht wahrhaben und gerät außer Kontrolle. Wird der Vater durch seinen Diätwahn tatsächlich zum Mörder?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1