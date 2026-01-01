Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1 GOLD Staffel 6 Folge 132
22 Min. Ab 12

Christian Storm hat eine wichtige Entscheidung getroffen: Er wird heiraten. Ingo Lenßen soll sein Trauzeuge sein. Doch weder sein Chef noch seine Kollegen wissen, wer Christians Braut sein wird. Er will es auf keinen Fall verraten. Erst am Tag der Trauung soll das Geheimnis gelüftet werden. Ingo Lenßen und seine Ermittler fiebern dem großen Tag entgegen.

