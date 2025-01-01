Lenßen & Partner
Folge 136: Todesangst in der Kanzlei
22 Min.Ab 12
Schock in der Kanzlei: Ingo Lenßen wurde von einem brutalen Entführer verschleppt. Um das Leben des Anwalts zu retten, müssen die Ermittler einen geheimnisvollen Auftrag für den Täter erledigen und werden in seine hochkriminellen Machenschaften hineingezogen. Doch der Entführer hält sich nicht an die Spielregeln und lässt den Deal platzen.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1