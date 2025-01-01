Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Ermittlerin in Not

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 151
Ermittlerin in Not

Ermittlerin in NotJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 151: Ermittlerin in Not

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen wird in einem Modegeschäft bestohlen. Die Ermittler kommen der Diebin schnell auf die Spur. Doch als Sandra Nitka sie stellen will, gerät die Detektivin selbst ins Fadenkreuz von Waffenschmugglern und wird entführt. Die Kidnapper wenden sich an Ingo Lenßen und wollen ihn erpressen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen