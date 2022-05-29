Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 157vom 29.05.2022
Folge 157: Sexgeständnisse eines Ehemanns

22 Min.Folge vom 29.05.2022Ab 12

Die Mandantin befürchtet, dass ihr Ehemann homosexuell ist und fremdgeht. Tatsächlich trifft er sich heimlich mit einem jungen Mann, der später spurlos verschwindet. Bei den Ermittlungen stoßen die Detektive auf ein geheimes Versteck. Dort finden sie Blutspuren und alles deutet darauf hin, dass der junge Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

