Angst im Wilden WestenJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 159: Angst im Wilden Westen
21 Min.Folge vom 29.05.2022Ab 12
Du sollst nicht töten, doch das fünfte Gebot wurde in der kleinen St. Andreas Gemeinde brutal gebrochen. Wer stieß den schwer erziehbaren Markus Krüger vom Kirchturm? Auf der Suche nach dem Täter stoßen die Kommissare auf dunkle Machenschaften.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1