Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Angst im Wilden Westen

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 159vom 29.05.2022
Angst im Wilden Westen

Angst im Wilden WestenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 159: Angst im Wilden Westen

21 Min.Folge vom 29.05.2022Ab 12

Du sollst nicht töten, doch das fünfte Gebot wurde in der kleinen St. Andreas Gemeinde brutal gebrochen. Wer stieß den schwer erziehbaren Markus Krüger vom Kirchturm? Auf der Suche nach dem Täter stoßen die Kommissare auf dunkle Machenschaften.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen