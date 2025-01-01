Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Blutiger Rosenkrieg

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 163
Blutiger Rosenkrieg

Blutiger RosenkriegJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 163: Blutiger Rosenkrieg

21 Min.Ab 12

Ein Mandant von Ingo Lenßen wird vermisst. Der einzige Hinweis auf den Grund des Verschwindens ist ein Candle-Light-Dinner mit blutigem Ausgang. Die Ermittler müssen deshalb bei ihrer Suche von einem Gewaltverbrechen ausgehen. Doch dann erhalten sie einen ominösen Hinweis: eine verschlüsselte Botschaft des Verschwundenen. Können die Ermittler das Rätsel lösen, bevor es zu spät ist?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen