Lenßen & Partner
Folge 166: Das Geheimnis meiner Eltern
22 Min.Folge vom 01.07.2022Ab 12
Die Mandantin hat durch Zufall herausgefunden, dass sie laut Standesamt gar nicht existiert. Sie will unbedingt das Geheimnis um ihre Geburt lüften und greift zu einem Trick, weil sie davon ausgehen muss, dass ihre Eltern sie bewusst getäuscht haben: Sie stellt Sebastian Thiele als ihren Verlobten vor und fordert die Herausgabe ihrer Geburtsdokumente. Die Eltern weigern sich strikt dagegen.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1