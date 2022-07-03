Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Vergewaltigt im Partyrausch

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 168vom 03.07.2022
Vergewaltigt im Partyrausch

Lenßen & Partner

Folge 168: Vergewaltigt im Partyrausch

22 Min.Folge vom 03.07.2022Ab 12

Eine junge Frau wurde auf einer Party unter Drogen gesetzt und vergewaltigt. Sie bittet Lenßen und Partner völlig aufgelöst um Hilfe, denn sie kann sich nicht mehr an den Vergewaltiger erinnern. Bei den Ermittlungen in der Partyszene bekommen Lenßen und Partner einen wichtigen Hinweis auf den Täter: Die Beschreibung passt auf Sebastian Thiele.

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

