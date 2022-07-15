Bis dass der Tod uns scheidetJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 178: Bis dass der Tod uns scheidet
22 Min.Folge vom 15.07.2022Ab 12
Eine Hausmeisterin hat gehört, wie in der Nachbarwohnung eine Frau misshandelt wird. Die Ermittler finden heraus, dass der verdächtige Nachbar heimlich mit einer Rumänin verheiratet ist und sie in der Wohnung gefangen hält. Ein blutiger Fund im Hausmüll lässt Schreckliches ahnen. Können Lenßen und Partner die Frau noch lebend aus den Fängen des Ehemanns befreien?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1