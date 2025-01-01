Lenßen & Partner
Folge 185: Der mysteriöse Nachbar
22 Min.Ab 12
Ein Mandant will beobachtet haben, wie in der Nachbarwohnung eine schwarze Messe gefeiert wird. Hilfesuchend wendet sich der Rollstuhlfahrer an Lenßen und Partner, da er nicht selbst einschreiten kann. Die Ermittler wissen nicht, ob sie der Aussage ihres Mandanten trauen können, da der Mann scheinbar an Halluzinationen leidet.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
