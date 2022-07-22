Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kampf um Kevin

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 187vom 22.07.2022
Folge 187: Kampf um Kevin

22 Min.Folge vom 22.07.2022Ab 12

Ein Travestiekünstler wurde brutal niedergeschlagen und bittet Ingo Lenßen um Personenschutz. Als ihn die Ermittler nach Hause begleiten, wird auf den Mandanten geschossen. Auf der Suche nach möglichen Hintergründen für diese Tat sehen sich die Ermittler die Wohnung des Mandanten genauer an. Dabei stellt sich heraus, dass der homosexuelle Single ein Kind adoptiert hat ...

SAT.1 GOLD
