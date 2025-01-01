Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Jagd auf den Feuerteufel

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 193
Jagd auf den Feuerteufel

Jagd auf den FeuerteufelJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 193: Jagd auf den Feuerteufel

22 Min.Ab 12

Ein Mandant macht sich große Sorgen um seine Frau. Die Feuerwehrfrau hat den Tod ihres Bruders nicht verkraftet und flüchtet sich nun in die Arme anderer Männer. Da Sandra Nitka verletzt ist, schleust sich Julia Brahms bei der Feuerwache ein. Dort gewinnt sie das Vertrauen der untreuen Ehefrau. Diese führt die Ermittlerin auf die Spur eines wahnsinnigen Brandstifters ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen