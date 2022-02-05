Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 23vom 05.02.2022
Folge 23: Kampf um die Tochter

22 Min.Folge vom 05.02.2022Ab 12

Eine alleinerziehende Mutter vermisst ihr Kind. Zuletzt wurde es in der Schule gesehen. Die Ermittler finden einen Brief des Vaters. Aus dem geht eindeutig hervor, dass der Vater das Kind ins Ausland verschleppen will. Wird die Mutter ihre Tochter jemals wiedersehen?

