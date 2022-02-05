Lenßen & Partner
Folge 23: Kampf um die Tochter
22 Min.Folge vom 05.02.2022Ab 12
Eine alleinerziehende Mutter vermisst ihr Kind. Zuletzt wurde es in der Schule gesehen. Die Ermittler finden einen Brief des Vaters. Aus dem geht eindeutig hervor, dass der Vater das Kind ins Ausland verschleppen will. Wird die Mutter ihre Tochter jemals wiedersehen?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1