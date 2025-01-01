Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Terror-Nachbarn

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 32
Folge 32: Die Terror-Nachbarn

22 Min.Ab 12

Lenßen und Partner ermitteln in einem Nachbarschaftsstreit. Die Mandantin ist psychisch am Ende und will endlich handfeste Beweise dafür, dass sie von ihren Nachbarn terrorisiert wird. Jeglicher Versuch die beiden Parteien zu einer versöhnlichen Lösung zu bewegen ist zwecklos. Im Gegenteil: Der Anfangs harmlose Streit wird zum wahren Psychoterror - auch für Lenßen und Partner ...

SAT.1 GOLD
