Lenßen & Partner
Folge 41: Nachwuchs bei Ingo Lenßen
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen bekommt Besuch von einem kleinen Mädchen, das behauptet im Wald die Leiche ihres Onkels gefunden zu haben. Als die Ermittler zu dem Fundort kommen, ist der Tote verschwunden. Plötzlich taucht ein Abschiedsbrief auf. Angeblich wollte sich der Vermisste nach Osteuropa absetzen. Hat sich das kleine Mädchen den Toten im Wald nur eingebildet?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1