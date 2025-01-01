Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Verzweiflungstat einer Mutter

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 52
Verzweiflungstat einer Mutter

Lenßen & Partner

Folge 52: Verzweiflungstat einer Mutter

22 Min.Ab 12

Lenßen und Partner finden heraus, dass der Sohn ihres Mandanten offensichtlich entführt wurde. Nach einer ominösen Geldübergabe taucht der Junge zwar wieder auf, doch seine Mutter verschwindet spurlos. Hat die Frau die Entführung nur inszeniert, um an das Geld des Mandanten zu kommen? Als die Ermittler die Frau aufspüren, erkennen sie die schreckliche Wahrheit ...

SAT.1 GOLD
