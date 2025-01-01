Lenßen & Partner
Folge 52: Verzweiflungstat einer Mutter
22 Min.Ab 12
Lenßen und Partner finden heraus, dass der Sohn ihres Mandanten offensichtlich entführt wurde. Nach einer ominösen Geldübergabe taucht der Junge zwar wieder auf, doch seine Mutter verschwindet spurlos. Hat die Frau die Entführung nur inszeniert, um an das Geld des Mandanten zu kommen? Als die Ermittler die Frau aufspüren, erkennen sie die schreckliche Wahrheit ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
