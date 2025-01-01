Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die verkaufte Freundin

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 53
Die verkaufte Freundin

Lenßen & Partner

Folge 53: Die verkaufte Freundin

22 Min.Ab 12

Der Freund einer Mandantin ist spurlos verschwunden, er scheint in gefährliche Drogengeschäfte verwickelt zu sein. Auf der Suche nach dem Vermissten geraten die Ermittler selbst in die Schusslinie der Drogendealer. Werden die Ermittler den Freund der Mandantin retten können?

