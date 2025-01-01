Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Sexskandal im Ehebett

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 72
Sexskandal im Ehebett

Sexskandal im EhebettJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 72: Sexskandal im Ehebett

22 Min.Ab 12

Um einen Ehemann der Untreue überführen zu können, installiert die Ermittlerin eine Überwachungskamera in dessen Schlafzimmer. Der Fall scheint schnell gelöst, denn die Zielperson hat kurze Zeit später Sex mit einem jungen Mädchen. Doch die Situation eskaliert und die Ermittlerin muss hilflos mit ansehen, wie die junge Frau ermordet wird.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1 GOLD
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen