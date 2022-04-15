Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 76vom 15.04.2022
22 Min.Folge vom 15.04.2022Ab 12

Christian Storm wird von einem alten Freund, der als Personenschützer arbeitet, um Hilfe gebeten. Er soll für ihn einspringen und auf einen zwölfjährigen Jungen aufpassen. Bei einem Einkaufsbummel verschwindet der Junge plötzlich. Dann taucht ein Erpresserbrief auf. Für die Ermittler beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Werden sie den Jungen retten können, bevor es zu spät ist?

