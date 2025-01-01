Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Ultimatum für Ingo Lenßen

SAT.1Staffel 7Folge 103
Ultimatum für Ingo Lenßen

Ultimatum für Ingo LenßenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 103: Ultimatum für Ingo Lenßen

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen wird von einem Bankräuber erpresst. Dieser droht, eine Bombe in der Kanzlei zu zünden, sollten die Ermittler die Beute seines Komplizen nicht rechtzeitig finden. Dazu müssen die Ermittler einen schwierigen Code entschlüsseln. Die Lösung führt Christian Storm auch zum Versteck des Erpressers. Doch dort tappt er in eine Falle ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen